Son dakika gündem: Antalya'da 3 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Antalya'da 3 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Son dakika gündem: Antalya'da 3 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç gün önce kaybolan 73 yaşındaki Hasan Tan'ın cesedi dere yatağında bulundu.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç gün önce kaybolan 73 yaşındaki Hasan Tan'ın cesedi dere yatağında bulundu.

Çimenbağ Mahallesi'nde yaşayan Tan, üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve bazı arama kurtarma dernekleri ile mahalleli de destek verdi.

Tan'ın cesedi, evine bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

İncelemenin ardından Tan'ın cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması

 Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

Antalya'da Ocak ayı ortasında deniz keyfi

 Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye bir operasyon daha
AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haber... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç gün önce kaybolan 73 yaşındaki Hasan Tan'ın cesedi dere yatağında bulundu.

title