ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: "Covid-19'un kesin kökeni şu anda bilinmemektedir"
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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: "Covid-19'un kesin kökeni şu anda bilinmemektedir"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: 'Covid-19'un kesin kökeni şu anda bilinmemektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat servislerine korona virüsün kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri vermesinin ardından Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, "Covid-19'un kesin kökeni şu anda bilinmemektedir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat servislerine korona virüsün kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri vermesinin ardından Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, "Covid-19'un kesin kökeni şu anda bilinmemektedir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat servislerine korona virüsün kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri vermiş, istihbarat servislerinin virüsün laboratuvar kazası sonucu mu yoksa enfekte bir hayvanla insan temasından mı kaynaklandığı konusunda ikiye bölündüğünü belirtmişti. Biden, birimlere 90 gün içinde yeni bir rapor hazırlamaları yönünde talimat vermişti.

Biden'ın talimatının ardından açıklama yapan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), korona virüs enfeksiyonunun kesin kökeninin şu anda bilinmediğini ifade ederek, en olası iki senaryonun patojenin ya hayvan geçişi yoluyla doğal olarak ya da bir laboratuvar sızıntısının sonucu ortaya çıktığı olduğunu belirtti.

DNI, daha fazla kanıt olmadan hangi senaryonun daha olası olduğunu belirlemenin zor olduğunu aktararak, "ABD İstihbarat Topluluğu, Covid-19 virüsünün ilk olarak nerede, ne zaman veya nasıl bulaştığını bilmiyor, ancak iki olası senaryo etrafında birleşti" dedi.

Öte yandan önceki Başkan Donald Trump ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yürütülen çalışmalarda virüsün Çin'deki bir laboratuvardan kaza sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dair kanıtlar olduğunu ifade etmişti. Ancak kanıtlar kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Pekin yönetimi ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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