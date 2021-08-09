GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
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GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 13 kişinin tedavileri sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 13 kişinin tedavileri sürüyor. Kazanın enkazı kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybedenlere ve yaralılara ait terlik, eşarp ve kıyafetler dikkat çekti. Kazanın yaşandığı kırsal Sarıçalı Mahallesi sakinlerinden Fırat Alıngan (18), önce ses duyduklarını daha sonra ambulans ve itfaiye ekiplerinin arkasından olay yerine geldiklerini söyledi. Alıngan, "Kaza sırasında mahalledeydik. Ambulans sesi geldi, ardından itfaiye geçti. Biz de merak ettik, arkalarından geldik. Kaza olduğunu gördük. İnsanlar çok telaşlı ve bağrışma sesi geliyordu. Yardım etmeye çalıştık. Bütün mahalle buraya toplandık. Korkunç bir şeydi ve çok kötü bir kazaydı. Yardım etmeye çalıştık. Araçta yaralı çocuk ve yaşlı insanları çıkardık. Hepsini ambulanslara taşıyarak yardımcı olmaya çalıştık" diye konuştu.

VİRAJA HIZLI GİRMİŞ

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin araştırması sürüyor. İlk incelemede, servis minibüsünün eski Turgutlu yolunda seyir halindeyken viraja hızlı girdiği, bu nedenle hakimiyetin yitirilerek şarampole devrildiği öğrenildi.

KÜÇÜK DURU TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada ölen 8 kişiden Dudu Özcan'ın (8), cenaze işlemleri tamamlandı. Taştepe Mahallesi'ndeki evine getirilen cenaze helallik alınmasının ardından Taştepe Mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren diğer kişilerin cenaze işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ÖLENLERİN YAKINLARI ÜZGÜN

Öte yandan ölenler için Kınık'ın Taştepe Mahallesi'nde taziye çadırları kuruldu. Kazada yaşamını yitiren Gönül Özcan'ın eşi Cemil Özcan'ın erkek kardeşi Kenan Özcan, "Biz köydeydik. Hamza Baba Türbesi'ne gittiler. Dönüşte kaza olmuş" dedi. Kazada ölen Sude Onuş'un (11) dedesi Muammer Onuş da gözyaşları içinde konuşarak, "Kızım söyleyecek bir söz yok. Kelimenin bittiği yer. Ben ne konuşayım ki. Giden gitti. Aracın içinde kızım, torunum, kardeşimin ölen hanımı vardı. Ölenlerin hepsi çok yakınımdı. Adak için gittiler. Sürücü köyümüze yakın bir mahallede oturuyordu. Kazayı en son ben duydum. Rahatsız olduğum için bana duyurmadılar" dedi. Taştepe Mahallesi'nin eski muhtarı ve Gönül Özcan'ın eşi Cemil Özcan ise, "Kazayı telefonda öğrendim. Biz daha önce o yolda bir kaza duymadık. Yol iyiydi nasıl kaza oldu anlamadık. Sürücüyü tanıyordum. Bir rahatsızlığı olduğunu duymadım" dedi.

GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI
GERİYE TERLİK, EŞARP VE KIYAFETLER KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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