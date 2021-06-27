13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü

13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu, tartıştığı üvey annesini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan kız çocuğu, bindiği taksinin sürücüsünün ihbarıyla yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden kız öldürmeden önce de kadını İngiliz anahtarıyla darbettiği söyledi.

Sabah saatlerinde Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana gelen olayda, fabrika işçisi İ.O., gece vardiyasının ardından sabah saatlerinde evine döndüğünde yatıp, uyudu. Bugün saat 10.00 sıralarında uyanan İ.O., eşi Z.O.'nun (56) bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDU

Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İ.O.'nun ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Z.O.'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından İ.O.'nun kızı olan E.N.O.'nun (13) da evde olmadığının tespit edilmesi sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü

TAKSİCİ İHBAR ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine, çalışma başlatan polis, taksiyi İstanbul Silivri ilçesinde durdurarak, E.N.O.'yu gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen E.N.O.'nun polisteki ilk ifadesinde, üvey annesiyle tartıştığını ve bu nedenle önce İngiliz anahtarıyla darbettiğini daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü
Sarıyer'de daha önce boşaltılan 9 katlı bina çöktü, bölge halkı sokaklara döküldü
Balkona çıkıp husumetlilerine kurşun yağdırdı! Araç delik deşik oldu, şans eseri yaralanan olmadı
Balkona çıkıp husumetlilerine kurşun yağdırdı! Araç delik deşik oldu, şans eseri yaralanan olmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.06.2021 15:24:06. #1.13#

title