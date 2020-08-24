Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Son dakika: Giresun'da meydana gelen selde kaybolan iki kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

Giresun'da Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinden yapılan arama çalışmalarında kayıp 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. 1 kaybın daha bulunmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. Bu haber in ardından bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 8'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Giresun'da önceki gün etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok bölge selden etkilendi.

"BU AĞIR BİR FELAKET"

Dün Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da selle ilgili "Devlet olarak buradaki bütün tahribatı, yıkımı, şunu, bunu vesaire Allah'ın izniyle süratle aşarız. Ben hemen İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli Bakanımı, Murat Kurum Bakanımı süratli şekilde üçünü de bölgeye gönderdik. Milletvekillerimiz de oradalar. Yerinde tespitleri yapmak suretiyle Kızılay, AFAD ve bütün kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyorlar. DSİ aynı şekilde çalışmalarını orada sürdürüyor. Çünkü bir taraftan yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için yıkılan köprüler var. Bu şekilde bir an önce inşallah buradaki bu felaketi hemen ortadan kaldırıp halkımızı yine o mutlu günlerine döndürelim. Ama bakanlarımızın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık.' diyorlar, o kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.