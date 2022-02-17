Son Dakika: Eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldüren zanlının ilk ifadesi: Konuşmaya gittim ama tartıştık - Haberler
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Son Dakika: Eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldüren zanlının ilk ifadesi: Konuşmaya gittim ama tartıştık

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Güncel
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Son dakika: Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü öldüren katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, 'Çocuğu nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökçek'in savcılıktaki ifadesinde Şentürk'ün sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü ve kızın şikayetini geri almadığı için anlaşmazlık yaşadıklarını iddia ederek, "Bu nedenle sinirlendim ve Giresun'a geldim. Konuşmak istedim ancak tartıştık" dedi.

Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı. Gökçek, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Gökçek, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Çocuğu nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KONUŞMAYA GİTTİM ANCAK TARTIŞTIK"

Gökçek'in savcılıktaki ifadesinde Sıla'nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, "Bu nedenle sinirlendim ve Giresun'a geldim. Konuşmak istedim ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim" dedi.

Son Dakika: Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldüren zanlının ilk ifadesi: Konuşmaya gittim ama tartıştık

NE OLMUŞTU?

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip yardım istedi. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Sıla'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Sıla Şentürk'ün nişanın bozulması üzerine Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. Ayrıca Gökçek'in Sıla'yı 1 yıl önce kaçırdığı, ailenin şikayeti üzerine tutuklandığı, ardından ailenin şikayetini geri çekmesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Giresun Valisi Enver Ünlü, "Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz" dedi. Sıla Şentürk cinayetine sosyal medyada binlerce kişi de tepki gösterdi.

Son Dakika: Giresun'da eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü bıçakla boğazını keserek öldüren zanlının ilk ifadesi: Konuşmaya gittim ama tartıştık

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Sıla Şentürk, Güncel, Haberler

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