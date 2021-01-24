Son Dakika: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi. 15 denizcimizin Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi dün korsanların saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybederken, korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

"15 DENİZCİ İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi. 15 denizcimizin Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye rahmet diliyorum" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, kaptanla görüştüğünü, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve süreci yakından takip ettiklerini söylemişti.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

"KORSANLAR DÖNÜŞ SAĞLAMADI"

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı.

"VEFAT EDEN AZERBAYCANLI KARDEŞİMİZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız

LİBREVİL BÜYÜKELÇİSİ: BOTLARLA GEMİYE GİDECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Türkiye'nin Librevil büyükelçisi ise "Nijerya'da saldırıya uğrayan gemimizin port gentil limanına demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz" dedi. Öte yandan kaçırılan 15 Türk gemici hakkında henüz bilgi olmadığı kaydedildi.