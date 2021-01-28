Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu
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Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu

28.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:13

Son dakika! Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde Liberya bandıralı Mozart konteyner gemisinden rehin alınan 15 Türk mürettebat için korsanlarla iletişime geçildi. Kaçırılan denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Nijerya açıklarında kaçırılan M/VMozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 Türk denizci hakkında Boden Denizcilik'ten açıklama yapıldı. Korsanlarla iletişime geçildiği belirtilirken, 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu, yara almadıkları aktarıldı.

Boden Denizcilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

İLK VE TEK ÖNCELİK EKİP ARKADAŞLARI

Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı bir şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir.

Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır"

Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu
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