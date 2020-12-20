Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Gaziantep'te bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde başlayan yangın nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlamada özel hastanenin yoğun bakım servisinde kalan 10 kişi hayatını kaybetmişti. Gelen son bilgilere göre tedavi altında bulunan 72 yaşındaki Hamo Arslan'ın da hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Hayatını kaybeden diğer kişilerin isimleri şu şekilde:

Hastanedeki patlamada; Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71), Ali Saffet Kanpolat (64), Osman Daşdemir (79) ve Medine Harman (63) hayatını kaybetti.

BAKANLIĞIN HASTANEYE YAZI GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği ortaya çıktı.

Yoğun bakımlardaki 'Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi' cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangılar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.

NE OLDU?

İncilpınar Mahallesi'nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin, Koronavirüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, dün saat 04.45 sıralarında yüksek akım oksijen tüpü patladı. Oksijen sisteminin etkilendiği patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde de yangın çıktı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangının başlamasının ardından durumu itfaiyeye bildiren hastane personelleri, alevlerin arasındaki hastaları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık personelleri kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri ile birlikte birinci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını tahliye etti.

51 HASTANE PERSONELİ YARALANDI

Yangına müdahale sırasında 51 hastane personeli yaralandı. Büyük bölümü dumandan etkilenen personellere oksijen tedavisi uygulandı. Ancak, alevlerin arasına dalarak hastaları kurtarmak isteyen 7 kişinin vücutlarında ise yanıklar oluştu. İsmi öğrenilemeyen 7 kişi, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sağlık durumları iyiye giden 7 kişi, bu sabah normal servislere alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından da inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı nezaretinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.

TÜM GÖREVLİLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı yürüten savcılar ise yangının çıktığı ünitede görev yapanların yanı sıra olay günü hastanede bulunan doktor, hemşire ve diğer personellerin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulan personellerin, soruşturmayı yürüten savcılara yangın öncesi ve sonrasında yaşananları anlattığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e gelerek yangının çıktığı hastanede inceleme yaptı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette hastane yöneticilerinden bilgi alan bakanlar, her türlü incelemenin yapıldığını ve soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi