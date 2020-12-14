Son dakika haberi... GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi... GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

14.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:51

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarında bulunan silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Neyşan G'nin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son dakika haberi... GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Bıçaklı silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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