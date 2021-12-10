Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi "çevresel ve mesleki hastalıklar" alanında hizmet verecek - Haberler
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Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi "çevresel ve mesleki hastalıklar" alanında hizmet verecek

Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bünyesinde yataklı meslek hastalıkları servisi ile toksikoloji laboratuvarı açılan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, "Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi" adıyla hizmet vermeye başladı.

ANKARA (AA) - Bünyesinde yataklı meslek hastalıkları servisi ile toksikoloji laboratuvarı açılan Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, "Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi" adıyla hizmet vermeye başladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yatılı meslek hastalıkları servisi ile toksikoloji laboratuvarının açılış törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Hastane Başhekimi Op. Dr. Uğur Yıldız ve hastane personeli katıldı.

Türkiye'nin en büyük ve referans meslek hastalıkları hastanesi

Vali Şahin, merkezin Türkiye'nin en büyük ve referans meslek hastalıkları hastanesi olduğunu belirterek, eskisine göre hastalara çok daha iyi imkanlarla hizmet verileceğini ifade etti.

Vali Şahin, daha sonra Akelma, Yıldız ve hastane çalışanları ile açılış kurdelesini kesti, merkezin sağlık çalışanları ve hastalar için hayırlı olmasını diledi.

Tanı ve tedavi süreçleri multidisipliner yaklaşımla yürütülecek

Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki tanı ve tedavi süreçleri cildiye, dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi, üroloji ve meslek hastalıkları uzmanları tarafından multidisipliner yaklaşımla yürütülecek.

Hastaneye, meslek hastalığı yönünden araştırılmak üzere seramik, otomotiv, akü, maden, mobilya, makine bakım, metal ve sağlık gibi birçok sektörden dökümcü, kaynakçı, madenci, boyacı, operatör, diş teknisyeni, laborant ve benzeri çalışanlar başvurabilecek.

Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi çevresel ve mesleki hastalıklar alanında hizmet verecek

Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi çevresel ve mesleki hastalıklar alanında hizmet verecek

Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi çevresel ve mesleki hastalıklar alanında hizmet verecek

Son dakika... Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi çevresel ve mesleki hastalıklar alanında hizmet verecek

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AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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