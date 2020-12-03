Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Son dakika: Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın resmi olarak tanınmasını öneren tasarısının ardından Fransa Ulusal Meclis'i de büyük bir skandala imza attı. Ulusal Meclis, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı.

Fransa Ulusal Meclisi, geçen hafta Fransa Senatosu'nun aldığı benzer bir kararı oy çokluğuyla kabul etti. Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını öngören tasarı, üçe karşı 188 oyla parlamentodan geçti.