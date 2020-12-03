Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı
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Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

03.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:12

Son dakika: Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın resmi olarak tanınmasını öneren tasarısının ardından Fransa Ulusal Meclis'i de büyük bir skandala imza attı. Ulusal Meclis, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı.

Fransa Ulusal Meclisi, geçen hafta Fransa Senatosu'nun aldığı benzer bir kararı oy çokluğuyla kabul etti. Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını öngören tasarı, üçe karşı 188 oyla parlamentodan geçti.

NE OLMUŞTU?

Fransa Senatosu, Paris hükümetini sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı oylamaya sunmuştu. Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylamasında 305 senatör evet oyu kullanmış ve hükümete, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması tavsiyesi verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Fransa Senatosu'nun söz konusu kararına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi sorun çözüldükten sonra neler olduğuna bakın. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı kabul etti. Onlardan hoşlanıyorsanız Marsilya şehrini verin, adını değiştirin, orada ikinci bir devlet kurun"

Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı
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