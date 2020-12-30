SON DAKİKA! Esnafa kira yardımı nasıl alınır? Esnafa kira desteği şartları nedir, ilk ödeme ne zaman? Esnaf kira yardımı başvurusu!

Esnafa kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak esnaflar tarafından araştırılıyor. Yurt genelindeki binlerce esnaf vatandaşımızı yakından ilgilendiren 1000 TL yardım desteği şartları nedir? Esnafa kira (hibe) desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? 1000 TL Esnaf hibe desteği kimler alabilir? İşte detaylar...

Esnafa 1000 TL hibe ve 500 ile 750 TL arası değişen kira desteği ödemesi gerçekleştirecek olan Ticaret Bakanlığı, işlemler için hazırlıklar harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu esnafa kira ve hibe desteği açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Bakanlıktan konuyla ilgili ilk açıklama, geçtiğimiz günlerde geldi. Peki, E-Devlet üzerinden müracaatları alınacak olan esnaf kira desteği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Esnafa kira desteği şartları nedir, ilk ödeme ne zaman? Esnafa kira yardımı nasıl alınır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ESNAF KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak. İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak.

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek programı başvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenecek.

Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.

ESNAFLARIN KİRA YARDIMI DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır." demişti. Peki esnafa kira yardımı şartları var mı merak ediliyor.

Yapılan açıklamalarda ensafa kira yardımı başvuru şartlarına ilişkin bilgi aktarılmadı fakat, büyükşehirlerde işyeri kira olan vatandaşlara 750 lira kira yardımının 3 ay boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Diğer şehirlerde ise esnaflara aylık 500 lira kira yardımı yapılacak ve bu yardımın da süresi 3 ay olacak.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE KADAR VERİLECEK?

Esnafa aylık kira yardımı ne kadar verilecek sorusu kabine toplantısı öncesinde de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair de açıklama yaparak, esnafa kira yardımı kaç ay verilecek ve ne kadar verilecek paylaştı.

Peki hangi esnaflara kira yardımından faydalanacak? Kimlere kira yardımı verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

"Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran'a kadar uzatıma gittik. Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece toplamda 3 miyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

ESNAFA KİRA YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?

Açıklamaların ardından esnafa kira yardımı verilme tarihi merak ediliyor. Koronavirüsten dolayı dükkanlarını tam zamanlı açamayan ve belirli sayıda müşteri kabul eden esnaflar zor durumda. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının olması ve sadece gıda alışverişi yapılan dükkanların açık kalması nedeniyle esnaflar zor zamanlar geçiriyor. Esnafa kira desteği ne zaman verilecek sorusuna cevap arayan vatandaşlara henüz net bir açıklama gelmiş değil. Konunun detaylarının Resmi Gazete'de paylaşılması bekleniyor. Esnafa hangi ay kira yardımı yapılacak açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.

TURİZM TESİSLERİNE DE DESTEK GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında turizm tesislerine olan desteği de ekleyerek, "Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz. Ülkemizde hasta, ağır hasta ve vefat sayılarında azalmış olduğunu görüyoruz." dedi.