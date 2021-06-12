Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ
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Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ESKİŞEHİR'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya neden olan ve yaralanan köpeğe sürücülerden Zulyar Gulcalı yardım edip, su verirken yaralarını kontrol etti. Köpeğin aniden önüne çıktığını ifade eden Gulcalı, 'Tek sevincimiz köpeğe bir şey olmadı çok şükür. Herkese geçmiş olsun' dedi.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 75'inci Yıl Mahallesi mevkiine meydana geldi. Bilecik'ten yola çıkan Zulyar Gulcalı, kullandığı 34 KU 3430 plakalı otomobille önüne çıkan köpeğe çarparak durdu. Arkasından gelen 26 ACT 102 plakalı otomobilin sürücüsü Ertuğ Türkmen de dururken, İsmail Güngör ise 26 ES 858 plakalı otomobille duramadı ve önündeki araçlara çaptı. Üç araçlı zincirleme kazada yaralanan Sultan Güngör (20) İsmail Acar (43), İsmail Güngör (51) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Zemire Gulcalı (38), Zehra İdiz Gulcalı (9) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emel Türkmen (60) ve Sarp Peri (3) de ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıları sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücülerinden Zulyar Gulcalı, köpeğin aniden önüne çıktığını ifade ederek, 'Sabah Bilecik'ten yola çıktım, Ankara'ya doğru gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı, çarpmamak için frene bastım. Duramadım ve köpeğe çarptım. Çarpmayla birlikte köpek savruldu, bende durdum. Arkamdan gelen araçta yavaşladı ve durdu. Bana çarpmadı ama üçüncü gelen otomobil önündekine, o da bana çarptı. Tek sevincimiz köpeğe bir şey olmadı çok şükür. Herkese geçmiş olsun' dedi.

KÖPEĞE SÜRÜCÜ VE ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Kazada yüzünden ve bacağından hafif yaralanan köpeğe, sürücülerden Zulyar Gulcalı, itfaiye ekibi ve çevredekiler su verip yaralarını kontrol etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ
Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ
Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ
Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika! ESKİŞEHİR 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA NEDEN OLAN KÖPEĞE SÜRÜCÜLER SU VERİP, YARALARINI KONTROL ETTİ - Haberler
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