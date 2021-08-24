Son dakika! Esenyurt'ta Polis Merkezinde "fenalaşan" kişinin ölümüne ilişkin 1'i komiser yardımcısı 12 kişi hakkında dava açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Esenyurt'ta Polis Merkezinde "fenalaşan" kişinin ölümüne ilişkin 1'i komiser yardımcısı 12 kişi hakkında dava açıldı

Son dakika! Esenyurt'ta Polis Merkezinde 'fenalaşan' kişinin ölümüne ilişkin 1'i komiser yardımcısı 12 kişi hakkında dava açıldı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta Polis Merkezi'nde müdahil olduğu olay için beklediği odada "fenalaşarak" hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hakkında dava açıldı.

Esenyurt'ta Polis Merkezi'nde müdahil olduğu olay için beklediği odada "fenalaşarak" hayatını kaybeden Birol Yıldırım'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hakkında dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İsmail S.'nin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde komiser yardımcısı, diğer sanıkların ise polis memuru olarak görev yaptıkları belirtildi.

Olay tarihinde Esenyurt ilçesinde N Towers isimli bir sitede, site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında meydana gelen karşılıklı kasten yaralama olayı ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerin olay yerine gittikleri aktarılan iddianamede, söz konusu eyleme katılan şahıslardan sitenin güvenlik amiri müşteki Barış Uysal ve Alihan Uysal'ı, Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine getirdikleri ifade edildi.

İddianamede, N Towers isimli sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın, kasten yaralama eylemine dahil olan site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği, beyanlara göre hal ve hareketlerinden alkollü olduğu düşünülen ve sonradan alınan adli tıp raporuna göre olay anında alkollü olduğu tespit edilen Birol Yıldırım'ın, karakol önünde yaralama olayının karşı tarafı olan aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslarla tartıştığı anlatıldı.

Yıldırım'ın, sözlü sataşmaları üzerine orada bulunan sanık İsmail S.'nin müdahalesi ile polis merkezi amirliğinden gönderilmek istendiği, Yıldırım'ın karakoldan ayrılmak üzere çıkış kapısına yöneldiği fakat İsmail S. ve olayın diğer taraflarına "Sizinle görüşeceğiz sizi süründüreceğim" dediği vurgulanan iddianamede, bunun üzerine diğer tarafların Yıldırım hakkında şikayetçi oldukları, hakkında adli işlem yapmak üzere yeniden karakol binasına alınmak istenen Yıldırım'ın fiziki olarak buna direndiği, direnci kırıldıktan sonra karakolun mutfak kısmına alındığı aktarıldı.

İddianamede, bu aşamada diğer müştekiler Barış ve Alihan Uysal'ın mutfakta bulunduğu, beyanlarına göre kendilerinin yüzlerinin duvara dönük olduğu halde polis memurlarının ölen Birol Yıldırım'ı darp ettikleri, Yıldırım'ın bu esnada yine müştekilerin beyanına göre "ben kalp hastasıyım kalbimde stent var" dediği halde polis memurlarının dövmeye devam ettikleri, kendilerinin de aynı polislerce sırasıyla darp edildikleri, polislerin darp eylemleri sırasında müştekileri ve öleni su ile ıslattıkları, komiser yardımcısı İsmail S.'nin müştekileri darp eden polisleri azmettirdiği yönündeki hususları müştekilerin alınan beyanlarında ifade ettikleri kaydedildi.

Olayın akabinde ölen Yıldırım'ın 6 Haziran 2021 saat 24: 15-24: 20 arasında tutulduğu mutfak olarak kullanılan odada fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, en yakın hastane morgunda Cumhuriyet savcısının gözetiminde nöbetçi doktor ile yapılan ölü muayene işleminde kollarında kelepçeye bağlı ve diz kapağı dışında darp cebir izi tespit edilemediği, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için sistematik otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildiği belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Yıldırım'da ölüm meydana getirir nitelikte travmatik bulgu tespit edilmediği, ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğunu, vücudunda ekimozlara rastlanıldığının bildirildiği aktarılırken, alınan ek raporda "Kişinin polis karakolunda darp edildiğinin kabulü halinde maruz kaldığı olayın stresinin kendisinde mevcut olan kronik kalp damar hastalığını aktif hale getireceği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olacağı ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Olay yeri güvenlik kamerası görüntülerinde sanık İsmail S.'nin sağ eline pansuman yaptığı, sanık Muhammet K'nın sağ eline buz tedavisi uyguladığı ve sanık İsmail G.'nin ölenin direnmesi sırasında ölene tekme attığının tespit edildiği bilgisi iddianamene yer aldı.

Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan sanıkların, Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek herhangi bir müdahalede bulunmadıkları gibi müştekileri de darbetmediklerini söyledikleri kaydedilirken, savunmalar ve tüm dosya kapsamı doğrultusunda sanık İsmail S.'nin ölene karşı vücuduna acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak ölenin ölmesinde kusurlu bulunduğu yönünde yoğun şüphe oluştuğu vurgulandı.

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları, sanıkların eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi.

İddianamede komiser yardımcısı İsmail S. ile diğer sanıklar Muhammet K, İsmail G, Muhammed Ş, Mustafa Ş, Erdoğan K ve Bilal K'nın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar, müştekiler Barış ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer sanıkların ise "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Fatma Yasak'ı kaçıran Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
Fatma Yasak'ı kaçıran Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Serdar Ortaç Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Arda Güler Ozan Tufan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Esenyurt'ta Polis Merkezinde "fenalaşan" kişinin ölümüne ilişkin 1'i komiser yardımcısı 12 kişi hakkında dava açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:33:12. #1.16#

title