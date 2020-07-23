Son dakika! Erzurum Kongresi'nin 101. yıl coşkusu
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Son dakika! Erzurum Kongresi'nin 101. yıl coşkusu

Son dakika haberi: Erzurum Kongresinin 101. yıl dönümü Havuzbaşı Kent Meydanında ve kongrenin yapıldığı tarihi binada düzenlenen törenle kutlandı.

Son dakika! Erzurum Kongresi'nin 101. yıl coşkusu
23.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:05

Erzurum Kongresinin 101. yıl dönümü Havuzbaşı Kent Meydanında ve kongrenin yapıldığı tarihi binada düzenlenen törenle kutlandı.

Havuzbaşı Kent Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Erzurum Kongresinde alınmış olan kararların Türk Milletinin ruhunu ortaya çıkardığını söyleyen Başkan Sekmen, "101 yıl önce emperyalist güçlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği ile başlamış olan bu dirilişin sağlam temeller üzerine oturtulması Erzurum Kongresiyle sağlanmıştır" dedi.

Törene, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binada devam edildi. Devlet Tiyatroları oyuncuları tarafından burada Erzurum Kongresi temsili olarak canlandırıldı. Kazım Karabekir'i canlandıran oyuncu tarafından Vali Okay Memiş'e Türk Bayrağı takdim edildi.

Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum Kongresi'nin toplanma sürecini ve alınan kararları anlattı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kongre'nin 101. yıl dönümünü kısa süreli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Vali Memiş, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilde vali olarak görev yapmaktan onur ve mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Vali Memiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andı.

Tören, Merzifon 5. Ana Jet Üst Komutanlığı'na bağlı F-16 uçakların geçişi ile sona erdi.

Programa, Vali Okay Memiş, CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Divan Kurulu Üyesi Ahmet Kaya ile CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, 9. Kolordu ve Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri, askeri erkan, yargı mensupları, gaziler ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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