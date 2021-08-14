Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'tin Eruh ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın saldırılarında verilen ilk şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ı gönüllerinde yaşatıyor.

Siirt'tin Eruh ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın saldırılarında verilen ilk şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ı gönüllerinde yaşatıyor.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği silahlı saldırıların üzerinden 37 yıl geçti.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında görevli, 4 kardeşin en büyüğü Erzincanlı Jandarma Onbaşı Aydın, haber merkezinde hain saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu.

Eruh halkı, ilçenin merkezinde adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddesine ismi verilen Süleyman Aydın'ı rahmet ve minnetle anıyor.

"Her hatim okuduğumda onu da dahil ediyorum"

İlçede yaşayan ve saldırıya 44 yaşında tanıklık eden emekli memur Abdullah Kurt, AA muhabirine, yakından tanıdığı Aydın'ın acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

O süreçte maliye tahsildarlığı yaptığını dile getiren Kurt, "Özlüpelit köyünde tahsilattayken saldırı gerçekleşmişti. Sabah geldiğimde Süleyman Aydın'ın şehit düştüğünü öğrendim. O dönemde emniyet kurulmadığı için işimiz devamlı karakola düşüyordu. Yanına gider, adresleri ondan alırdım. Süleyman çok temiz bir insandı." dedi.

Aydın'ın görevi başında ilk atışta şehit düştüğünü öğrendiğini belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Muhtarlığım döneminde anne ve babası buraya geldi. Onları misafir ettik, saldırıyla ilgili bilgi aldılar. Onun adı şu anda saat kulesinde ve caddede yer alıyor. Gerçekten çok güzel bir insandı. Konuşması, mertliğiyle örnek biriydi. Ziyaretine gittiğimde çay içirmeden karakoldan asla göndermezdi. Allah rahmet eylesin. Her hatim okuduğumda onu da dahil ediyorum."

"Onu yetiştiren anne ve babasından da Allah razı olsun"

Saldırıya 29 yaşında tanıklık eden Fahrettin Erdoğan da teröre verilen ilk şehit Aydın'ı her zaman rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

O dönemde ilçede kamyonculuk yaptığını ifade eden Erdoğan, "Yapılan hastanenin malzemelerini taşıyordum. Üzümlük köyüne geldiğim sırada Eruh'a baskın olduğunu söylediler. Hemen ilçe merkezine geldim." dedi.

Saldırıda Aydın'ın şehit düştüğünü öğrenince çok üzüldüklerini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karakolun işlerini yapıyordum. Mıcır, odun, kömür ve diğer malzemeleri taşıyordum. Süleyman Aydın yazıcı olduğu için onu iyi tanıyordum. Eruh halkıyla arası çok iyiydi. Meydanda, çarşıda, kahvede vatandaşlarla bir aradaydı. O günden bu yana ona dua ediyoruz. Onu yetiştiren anne ve babasından da Allah razı olsun. Bizim için memleketimizde şehit oldu."

"Süleyman Aydın unutulacak bir onbaşı değildir"

Mehmet Can Teğin ise saldırıdan sonraki gün Çetinkol köyünden Eruh'a gelirken yolların kapalı olduğunu ve Aydın'ın şehit düştüğünü öğrendiğini belirtti.

Yazıcı olduğu için civar köylerin de Aydın'ı yakından tanıdığını dile getiren Teğin, "Süleyman Aydın unutulacak bir onbaşı değildir. Eruh halkı, onu bu ilçenin bir evladı olarak hiçbir zaman unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı
Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı
Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı
Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı
Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Haluk Levent Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 12:00:36. #1.15#

title