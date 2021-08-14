Eruhlular, teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın'ı anlattı

Siirt'tin Eruh ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın saldırılarında verilen ilk şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ı gönüllerinde yaşatıyor.

Siirt'tin Eruh ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın saldırılarında verilen ilk şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ı gönüllerinde yaşatıyor.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 saat 21.30'da Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği silahlı saldırıların üzerinden 37 yıl geçti.

Eruh İlçe Jandarma Komutanlığında görevli, 4 kardeşin en büyüğü Erzincanlı Jandarma Onbaşı Aydın, haber merkezinde hain saldırıyı ilgili birimlere iletmek üzere telsizin başına geçtiği sırada, teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu.

Eruh halkı, ilçenin merkezinde adına saat kulesi yapılan ve en büyük caddesine ismi verilen Süleyman Aydın'ı rahmet ve minnetle anıyor.

"Her hatim okuduğumda onu da dahil ediyorum"

İlçede yaşayan ve saldırıya 44 yaşında tanıklık eden emekli memur Abdullah Kurt, AA muhabirine, yakından tanıdığı Aydın'ın acısını ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

O süreçte maliye tahsildarlığı yaptığını dile getiren Kurt, "Özlüpelit köyünde tahsilattayken saldırı gerçekleşmişti. Sabah geldiğimde Süleyman Aydın'ın şehit düştüğünü öğrendim. O dönemde emniyet kurulmadığı için işimiz devamlı karakola düşüyordu. Yanına gider, adresleri ondan alırdım. Süleyman çok temiz bir insandı." dedi.

Aydın'ın görevi başında ilk atışta şehit düştüğünü öğrendiğini belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Muhtarlığım döneminde anne ve babası buraya geldi. Onları misafir ettik, saldırıyla ilgili bilgi aldılar. Onun adı şu anda saat kulesinde ve caddede yer alıyor. Gerçekten çok güzel bir insandı. Konuşması, mertliğiyle örnek biriydi. Ziyaretine gittiğimde çay içirmeden karakoldan asla göndermezdi. Allah rahmet eylesin. Her hatim okuduğumda onu da dahil ediyorum."

"Onu yetiştiren anne ve babasından da Allah razı olsun"

Saldırıya 29 yaşında tanıklık eden Fahrettin Erdoğan da teröre verilen ilk şehit Aydın'ı her zaman rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

O dönemde ilçede kamyonculuk yaptığını ifade eden Erdoğan, "Yapılan hastanenin malzemelerini taşıyordum. Üzümlük köyüne geldiğim sırada Eruh'a baskın olduğunu söylediler. Hemen ilçe merkezine geldim." dedi.

Saldırıda Aydın'ın şehit düştüğünü öğrenince çok üzüldüklerini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Karakolun işlerini yapıyordum. Mıcır, odun, kömür ve diğer malzemeleri taşıyordum. Süleyman Aydın yazıcı olduğu için onu iyi tanıyordum. Eruh halkıyla arası çok iyiydi. Meydanda, çarşıda, kahvede vatandaşlarla bir aradaydı. O günden bu yana ona dua ediyoruz. Onu yetiştiren anne ve babasından da Allah razı olsun. Bizim için memleketimizde şehit oldu."

"Süleyman Aydın unutulacak bir onbaşı değildir"

Mehmet Can Teğin ise saldırıdan sonraki gün Çetinkol köyünden Eruh'a gelirken yolların kapalı olduğunu ve Aydın'ın şehit düştüğünü öğrendiğini belirtti.

Yazıcı olduğu için civar köylerin de Aydın'ı yakından tanıdığını dile getiren Teğin, "Süleyman Aydın unutulacak bir onbaşı değildir. Eruh halkı, onu bu ilçenin bir evladı olarak hiçbir zaman unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz