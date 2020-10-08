Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı

08.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.10.2020 12:33

Son dakika! Azerbaycan ile sıcak çatışmada ağır kayıplar veren Ermenistan'da, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı.

Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, Karabağ hezimetinin faturasını Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı'na kesti. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.

SEBEBİ BELİRTİLMEDİ

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AZERBAYCAN CEPHEDE TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı. Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 'Acacia' kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1'inci ve 7'nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.

Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Cem Özer Özgü Namal Sezen Aksu
Spor Falcao Can Bartu Fatih Terim Fırat Aydınus Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Türk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 12:32:44. #1.14#
title