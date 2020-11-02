Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü

Son dakika: Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı Artur Sarkisyan'ın Azerbaycan tarafından öldürüldüğünü 4 gün sonra doğruladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram Gazaryan'ın öldürüldüğü duyurmuştu. Söz konusu iddialara ilişkin Ermenistan'dan açıklama geldi.

ARTUR SARKİSYAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı Artur Sarkisyan'ın Azerbaycan tarafından öldürüldüğünü 4 gün sonra doğruladı.

8 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardıklarını açıkladı.

Aliyev güzel haberi şu ifadelerle verdi:

"Muzaffer Azerbaycan ordusu; Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır"