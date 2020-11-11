Son dakika... Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu
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Son dakika... Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu

11.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:11
Son dakika... Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a

Son dakika haberler... Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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