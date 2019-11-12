Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez

12.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:23

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de yakalanan DEAŞ üyesi, sınır dışı edilmek üzere, İstanbul'daki Göç İdaresi'nden Edirne'ye getirildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı teröristi, Türkiye de kabul etmedi. Ortada kalan terörist tampon bölgede beklemeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırda kalmış kalmamış bizi ilgilendirmez." şeklinde konuştu.

"ARADA KALMASI BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın kabul etmediği teröristle ilgili olarak Erdoğan, "Arada kalmış kalmamış bizi ilgilendirmez. Almışlar almamışlar bu bizi pek ilgilendirmiyor" dedi.

TERÖRİST ORTADA KALDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den Yunanistan'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.

ABD ZİYARETİ ÖNCESİ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD ilişkilerinde kritik öneme sahip ziyaret için Washington'a gitti. Hareket öncesi Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

"Bu ziyareti Türk-ABD ilişkilerinin içinden geçtiği sancılı süreçte icra ediyoruz. Ziyarette terörle mücadele güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayii işbirliğini ve ticari ilişkileri ele alacağız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. FETÖ konusu da ele alacağımız konularda üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.

Ülkemizin DEAŞ ile mücadelede kararlılığını bir kez daha dile getireceğiz. DEAŞ'lıların iadesine başladık. Burada ciddi bir telaş ve tutuşma başladı. Şimdiye kadar biz düşündük, şimdi onlar düşünsün. Ferat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) nasıl bir katil olduğunu nasıl bir terörist olduğunu ve bunlarla görüşmelerinin nasıl yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz. Harekatla ilgili mutabakatta varılan hususun tam olarak yerine getirilmediğini ifade edeceğiz.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİ

Başkan Trump ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda mesafe aldık. İki lider olarak önce dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Ardından heyetlerarası görüşme yapacağız. Sonra birlikte basın toplantısı... Geniş kapsamlı basın toplantısı olacak. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Şu an itibariyle terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Hala terör örgütleri burada. En son Kamışlı'da sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil. Kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz. Aynı şekilde Tel Rıfat'ta da var. Buradan ne Rusya ne Amerika, verdikleri sürede terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra da Putin ile konuşacağız. İdlib'de de benzer sıkıntılar devam ediyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Bir şeyi bir defa Avrupa Birliği unutuyor. Görev yapanların çoğu yeni. Maalesef yeniliğin verdiği cehaletle bunlara yaklaşıyorlar. Biz garantörüz, Yunanistan ve İngiltere de öyle. Bizim garantör olarak burada haklarımız var. Münhasır ekonomik bölge denilen yerlerde de bizim haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun hak vermediği ülkeler gelip çalışma yapıyorlar ama Türkiye giremez diyorlar. Yaptırım uygulayacağız diyorlar. Siz zaten aldık alacağız diye Türkiye'yi oyaladınız. Türkiye'ye karşı verdiğiniz sözleri tutmadınız.

Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız da kötü oluyorsunuz. Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Müzakereler bir anda bitebilir. 4 milyon mülteciyi barındıran Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim, hafife alıyor olabilirsiniz. Kapılar açılır, DEAŞ'lılar gönderilir sonra siz başınızın çaresine bakın. Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın.