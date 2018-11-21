Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş Kararına Sert Tepki: Düpedüz Terör Sevicilik

48. Muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) "Selahattin Demirtaş serbest kalsın" kararına sert tepki göstererek "Düpedüz terör sevicilik. Bunu ciddiye alamayız" dedi.

"ÇIKARLARINA DOKUNDUĞUNUZDA SİLAHINI SİZE ÇEVİRECEKLER"

"Siz bakmayın birilerinin Türk demokrasisini hakir görmeye çalışmasına. Onlar demokrasi kendilerine hizmet edince severler. AİHM ülkemiz aleyhine bir karar açıklamış. Neymiş, Türkiye terör örgütü ile iltisaklı bir partinin eski genel başkanının hakkını ihlal etmiş. Siz AB organlarından herhangi birinin 6-8 Ekim olaylarında insanları vahşice galeyana getirenlerle ilgili bir sözünü duydunuz mu? Aralarında Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 50 masumdan birine bu hassasiyet gösterilmiş midir? Bu ilgi onları katledenlere yağdırılıyorsa burada bir sorun vardır. Bugün Avrupa'nın neresine giderseniz gidin terör örgütü yandaşları elini kolunu sallayarak dolaşırken ülkemizi sevenlere nefes aldırılmıyor. AİHM sen neredesin? Bunun adı özgürlük arayışına destek değil, terörperestliktir. Avrupalı dostlarıma sesleniyorum; o çok sevdiğiniz teröristler çıkarlarına dokunduğunuzda silahını size çevirecektir. Siz sırça köşkünüzde dilediğiniz kararı alın, biz hukuk devleti çevresinde ülkemizin bekası için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz"

GEZİ OLAYLARI

"Gezi olaylarının finansörü olan bir kişi içerde. Arkasında kim var Soros. Bu adam ülkeleri bölen, parası bol, bu paraları bunun için harcayan bir adam. Bay Kemal ne diyor? Bunlar akademisyen, çağırsanız gelirdi diyor. Senin bunu dediklerinden biri de köşe yazarıydı. Yargı 5 yıl 10 ile cezalandırdı. Ama serbest bırakıldı. Almanya'ya kaçtı. Şimdi orada bu işleri o yönetiyor. Bay Kemal sen bunu görmüyor musun? Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Ülkemizi teslim alma projesinin elamanları hala dayanışma içinde. Gezi'de bunlar değil miydi her yeri yakıp yıkan. Esnafı dükkanlarını yakıp yıkan bunlar değil miydi? Biz bunlara eyvallah mı edeceğiz? Ne'ymiş orada ağaçlar sökülmüş. Türkiye tarihinde bizim kadar ağaç diken, yarışa girecek bir parti olmamıştır."

"GEZİ'Yİ ÖVENLER PKK'YI DA ÖVER"

"Gezi'yi övenler gizli veya açık PKK'yı da över, FETÖ'ye de destek verir. Gezi, Türkiye'yi ileriye taşıyacak proje, gayret varsa karşısına dikilmektir. Suriye'de, Irak'ta ortaya çıkan oyunların da en önemli savunucularıdır."

"İLK MUHTAR BULUŞMAMIZI AĞLADILAR"

"Bunların bir başka ortak özelliği de kılığı ile kıyafeti ile milletimizin düşmanı olmaktır. Bidon kafalı, muhtar, göbeğini kaşıyan adam... Bunları kimlerin söylediğini biliyorsunuz değil mi? Okuma yazma bilmeyen ile benim oyum bir mi diyecek kadar ileri gidenler bunlar. Milletimiz bunlara gereken dersi verdi, veriyor. İlk muhtar buluşmamızı aşağıladılar. Nefesleri erken kesildi."

'BUĞDAY İTHAL EDİLİYOR' İDDİASI

"Yaz aylarında enflasyon, faiz, kur sıkıntısı yaşadık ya. Hemen elleri avuşturdular. Ekonomi yeniden toparlanmaya başlayınca meseleyi başka yere çekmeye başladılar. Ne'ymiş buğday ithal ediyormuşuz. Dürüst ol be. Bıktık artık senin yalanlarından. Sanırsın ki millet buğday yokluğundan fırınların önünde kuyruk oldu. Buğday ithalatımız yok mu, fazlasıyla var. Üretimimiz, tüketimimizi fazlasıyla karşılıyor. Neden ithal ediyoruz bunu da söyleyeyim. Makarna, büsküvi olarak üretim yapmak için ithal ediyoruz. Buna da ihraca dayalı ithal denir Bay Kemal."

İSTANBUL HAVALİMANI

Güya yaz aylarındaki sıkıntıların büyüdüğünü söyleyerek milletimizi zehirleyecek. Türkiye, 3 küresel proje ile dünya gündeminde yerini almıştır. Bunlardan biri Star Rafineri'nin devreye girmesidir. Petrol ihracatında bize 1.5 milyar tasarruf sağlayacak. Ardından Cumhuriyetimizin 95'inci yılına armağan olan İstanbul Havalimanı'mızı açık. Bundan da rahatsız. Ama gün ola, harman ola o havaalanına inecek. Yılda 200 milyon kapasiteye ulaşacak. Bundan rahatsız. Ben yapamadım, bunlar da yapamasın diye düşünüyor. Avrasya Tüneli'nden de geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geç, Osmangazi Köprüsü'nden de geç. Biz ayrım yapmıyoruz, herkes için yaptık. Dostum Putin ile Türk Akımı projesinin açılışında bir araya geldik. Döviz ve faiz sürekli aşağıya gidiş var."

"STOK YAPANLARIN DEPOLARINI BASACAĞIZ"

Bakın dün söyledim. Stok yapıyorsunuz. Bundan sonra aldığımız ihbarlarla bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün yedirme hakkına sahip değildir. Sonra hastalıklı, çürüdü diyorlar. Sen hastalıklı hale getirttin, sen çürüttün be. Havasız kalırsa ne olacak? Eski alışkanlıklarında ısrar edenler ülkenin geleceğine darbe vurduğunu bilmeli.