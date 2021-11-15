Son dakika... 'Elmalı davası'nda suçlanan anne, üvey baba ve dayıya beraat (4)

ANTALYA (DHA) - BERAAT EDEN ANNE VE ÜVEY BABA KONUŞTU

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılandıkları davada beraat eden anne Merve A. (27) ile üvey baba Rahmi A. (25), duruşma sonunda avukatları İbrahim Şimşek ile birlikte DHA'ya açıklamalarda bulundu. Rahmi A., sonuçtan mutlu olduklarını söyleyip, "Baştan beri beraat çıkacağı belliydi. Sevdiklerimizle saydıklarımızla mahkemede dik duruşumuzla bunu gösterdik. Biz zaten hiçbir şey yapmadık. Bunu baştan beri söylüyoruz. Yine de çocuklarımızın arkasındayız. Allah'ın izniyle çocuklarımızı geri alacağız. Sayın mahkeme başkanına teşekkür ediyorum. Beklediğimiz bir sonuçtu çünkü biz bir şey yapmadık. Hala söylüyorum. Biz hiçbir şey yapmadık" dedi.