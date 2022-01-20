Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İkilinin salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İkilinin salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nayib Bukele, El Salvador, Güncel, Haber

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