Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz"
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İkilinin salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi.
El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İkilinin salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."