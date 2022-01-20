El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İkilinin salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna gerilimi) Temennimiz bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek, yüz yüze görüşme yapmalarını temin etmek."