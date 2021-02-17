Son dakika... Duygu Delen'in ölümünde olay yerinde yeniden keşif yapılacak

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, balkondan düşüp hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili tutuklanıp, hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) yargılanmasına devam edildi.