Son Dakika | Duygu Delen davasında sanığa 3 suçtan ceza, 1 suçtan beraat talebi

GAZİANTEP'te Duygu Delen'in (17) balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılandığı davanın duruşmasında mütaalasını veren savcı, sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan beraatini, 'çocuğu kasten öldürme', 'hakaret' ve 'konutta yağma' suçlarından müebbet hepisle cezalandırılmasını istedi.

Duygu Delen, 13 Ağustos 2020'de Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Şüpheli ölümün ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl tutuklu yargılanan Mehmet Kaplan, 7 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Davanın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmasına; sanık Mehmet Kaplan katılmadı. Taraf avukatları ile Duygu Delen'in babası Bülent ve annesi Şenel Delen ise salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasında "Sanığın maktulün telefonuna kıskançlık duygusunu artıran resimler görmesi üzerine tartışmanın itişmeye döndüğünü, olay sırasında kanında alkol ve uyuşturucu bulunduğunu ve tanık beyanları, kısmi ikrar ve telefon inceleme tutanaklarından anlaşıldığı üzere öfke kontrolü sorunu olan ve kıskançlık sebebiyle maktule geçmişte de darp uyguladığı anlaşılan sanığın davranışlarının kontrolü kaybettiğinin ikrarına uygun olarak, darp ettiği, boğazını sıktığı tespitler ve ikamet içerisindeki şiddet ortamını tevşik eden olay yeri inceleme raporları ile uyumlu olarak maktulün direncinin kırılmasına neden olduğunun ve nihayetinde kontrol dışı hiddet haliyle maktulü 4'üncü katta bulunan ikametinin balkonundan attığının kabulünün somut olaya uygun düştüğü, bu surette sanığın 'çocuğu kasten öldürme' suçunu işlediği değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, her iki tarafın avukatlarının mütalaa için süre talep etmesi nedeniyle duruşmayı erteledi.