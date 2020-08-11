Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
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Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada iki tarafın ön yeterlilik için görüştüğünü belirtti.

11.08.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:41

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kızım da denedi" diyerek duyurduğu, tescil edilen ilk koronavirüs aşısı için Rusya ile ön yeterlilik, tüm güvenlik ve etki verileri çalışmalarının yürütüldüğünü açıkladı.

ÖN YETERLİLİK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

DSÖ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Rus sağlık yetkilileriyle irtibat halindeyiz. Aşının DSÖ ön yeterliliğini sağlamasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Bu ön yeterlilik, aşının tüm güvenlik ve etki verilerinin titizlikle incelenmesini kapsıyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Aşıyı ilk deneyen isimlerden biri de Putin'in kızı oldu.

"GEREKLİ TÜM DENEMELERDE GEÇTİ"

Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda Putin, "Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi" dedi.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, "Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti" dedi.Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

PUTİN'İN KIZI DA AŞIYI YAPTIRDI

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, "Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Kendisinin bu bağlamda deneyde yer aldığını düşünüyorum" dedi.

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Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz

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Haber Yorumları (29)
MUSTAFA: Müslüman bir ülke bulur sanıyordum. Yine mi gavurlar?
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KATERİNA: arap bulacak degilya elbet ilimin bilimin içindeki kişiler bulacak ama araplar ilimin bilimin temelini biz attık aşıyı biz bulduk maatbayı haritayı parayı aspirini ucagı elektirigi biz bulduk diyor çöl bedevileri
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KAZIM: Virüs aşıdan daha emniyetli benim için
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