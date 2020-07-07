Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
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Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de görülen ve 24 saat içerisinde öldüren bubonik veba hastalığının yüksek risk taşımadığını açıkladı. Ancak dün Çinli yetkililer tespit edilen vaka sonrası salgın riski bulunduğunu açıklayarak üçüncü seviye alarm durumuna geçmişti.

07.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:04

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü, Çin'de görülen hıyarcıklı (bubonik) vebanın vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda hastalığın kontrol altında olduğunun görüldüğünü söyledi.

Dün, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan Nur kentinde bir kişide hıyarcıklı veba görülmüştü. Kentte sağlık uyarı sisteminde en düşükten bir üst seviye olan üçüncü seviye tehlike alarmı verilmişti. Tehlike alarmının yıl sonuna kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

VEBANIN İNSANLARA BULAŞABİLEN ŞEKLİ

Çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan bir bakterinin neden olduğu bilinen veba, tedavi edilmediği takdirde ölümcül oluyor ve 24 saat içerisinde öldürüyor. Hıyarcıklı veba ise hastalığın insanlara bulaşabilen en yaygın şekli.

"YAYILMA RİSKİ BULUNUYOR"

Yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Şu anda insanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir" ifadelerini kullandı.

BELİRTİLERİ NELER?

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.

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Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Çin'de görülen bubonik veba hastalığı yüksek risk taşımıyor
Haber Yorumları (11)
FSH: O kadar nufus üreyince canli cansız herseyi yiyorlar bi gün ac kalacaklar birbirlerini yerler de kurtuluruz plansiz nufus çoğaltmakla eger orantılı ekonomi gelişmezse sonu sefalettir.
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MUSA AKTAŞ: helal olmayan bütün hayvanları yiyen çinlilerin genleri virüs taşıyor bence çin halkı virüsün hammaddesi haline gelmiş
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TRET: hepiniz çin malı telefon ya da bilgisayarlardan yazıyorsunuz ya bunları. :))çok ütopik.
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