Filistin halkının, bombalanan evlerinin enkazı üzerinde durduğu anlar görüntülere yansıdı

Gazze'nin kuzeyinde Beit Hanoun'daki Filistinli ailelerin evleri, İsrail bombalarıyla yerle bir oldu.

Gazze'nin kuzeyinde Beit Hanoun'daki Filistinli ailelerin evleri, İsrail bombalarıyla yerle bir oldu. Aileler, evlerinin enkazından bazı eşyalarını alırken görüntülendi.

İsrail uçakları ve topçuları tarafından bombalanan Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Hanoun'daki evlerinin enkazı görüntülendi. Evleri enkaza dönen aileler, İsrail ordusunun saldırılarına isyan etti. Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açan İsrail saldırıları sonrasında, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bölgede az sayıda iş makinesinin, halka tehlike yaratmaması için yıkıntıları temizlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı