Son Dakika | Diyarbakır'da teröre büyük darbe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Diyarbakır'da teröre büyük darbe

Son Dakika | Diyarbakır'da teröre büyük darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin müşterek düzenlediği operasyonda terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride aranan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş, silah ve mühimmatları ve 8...

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin müşterek düzenlediği operasyonda terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride aranan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş, silah ve mühimmatları ve 8 işbirlikçisiyle birlikte yakalandı. Teröristin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütü sözde Amed sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş isimli örgüt mensubu 26 Ağustos tarihinde Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesi Yazköy'de saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 8 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, şemsiye, yağmurluk, 5 adet şarjör, 120 dolu fişek, elbise ve yaşam malzemesi ile birlikte ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyonda saklandığı evde sağ ele geçirilen terörist gözaltına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulandığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömdüler
Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Diyarbakır'da teröre büyük darbe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:30:08. #1.16#

title