Son dakika: Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ile 5 mesai arkadaşı anıldı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşı 5 polis memuru, şehit edilmelerinin 21'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır'da gezdiğimiz her sokakta gördüğümüz birçok iş yerinde, evde onun gülen yüzüyle fotoğrafını gördüklerini belirterek, "Diyarbakırlılar Ali Gaffar Okkan'ı asla unutmadılar. Unutmayacaklar da. Çünkü o bu kenti çok seviyordu. Gerçekten Diyarbakırlılar da Ali Gaffar Okan'ı çok sevmişti" dedi.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Diyarbakırlı birçok aile o dönem doğan erkek çocuklarına Ali Gaffar adını verirken, esnaf da iş yerlerine Okkan'ın fotoğrafını astı. Olayın, 21'nci yıl dönümünde Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit edildikleri yerde İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle anıldı. Törene, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve o dönem ailelerinin Ali Gaffar ismini verdiği gençler katıldı. Tören saygı duruşunun ardından Şehit Gaffar Okkan ve 5 koruma polis memurunun özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı.

Konuşmanın ardından Aşkın ve beraberindekiler, Şehit Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun bulunduğu anıta karanfil bırakarak dua etti.