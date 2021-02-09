Muhtarlık seçimi nedeniyle birbirine düşen iki aile arasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Muhtarlık seçimi nedeniyle birbirine düşen iki aile arasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

09.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:53

Diyarbakır'da iki aile arasında muhtarlık seçimlerinden kalma husumet nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Korkunç olay, Çınar ilçesi Solmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre önceki muhtarlık seçiminde yer alan T. ve Ç. ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma dün tekrar gündeme gelince aile sözlü tartışma sonrası evlerine döndü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bugün karşı karşıya gelen iki aile arasında tartışma tekrardan başlayınca taraflar silah çekerek birbirine ateş açtı. Silahlı kavgada Adem T., hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kavgayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Muhtarlık seçimi nedeniyle birbirine düşen iki aile arasında silahlar çekildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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