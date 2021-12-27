Son dakika... Diskotekteki köpek balığı için nakil kararı

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan köpek balığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklar ve eğlenen konukların gürültüsü gibi nedenlerle işkenceye maruz kaldığı yönündeki iddialar üzerine denetim yapıldı. İşletmeye para cezası uygulanırken, köpek balığının diskotekten nakliyesi ve yaşamına uygun başka bir yerde bakımının sağlaması yönünde karar verildi.

Antalya'nın turistik ilçelerinden Alanya'da bir gece kulübündeki 3-4 metreküplük akvaryum içerisinde tutulan köpek balığını geçen eylül ayında fotoğraflayan Alman turist, Almanya'nın en büyük hayvan hakları organizasyonu olan PETA Almanya'ya (PETA Deutschland e.V.) durumu bildirdi. PETA Almanya, işletme sorumlularına bir mektup göndererek, hayvanı özgür bırakmalarını istedi.

"Gece kulübünüzdeki akvaryumda tutulan köpek balığı için daha güzel, türüne daha uygun bir yuva bulmanızı ve gerçek hayvanlar bulundurmaya son vermenizi ya da Sanal Gerçeklik Akvaryumu'na geçmenizi, içtenlikle ve empati kurabileceğinizi düşünerek rica ediyorum. Köpek balıklarının en önemli duyu organı işitme organıdır. Köpek balıkları uzun mesafelerden insanın algılayamadığı ses dalgalarını duyabilirler. Bu nedenle gece kulübündeki yüksek bas sesler, oldukça hassas bir balık olan köpek balıklarında ölümcül sonuçlara yol açabilir. Denizlerin kralını hiçbir uyarının olmadığı ufak bir havuza veya fanusa hapsetmek, daimi olarak flaşlara, yüksek sesli müziğe ve derin bas etkisine maruz bırakmak hiç şüphesiz hayvana işkencedir. Lütfen bu hayvanlara yapılan işkenceyi desteklemeyin. Daha fazla vakit kaybetmeden deniz canlılarını korumamıza yardım edin ve kulübünüzdeki köpek balığı için yüzebileceği daha fazla alanın olduğu, başka deniz hayvanlarıyla birlikte yaşayabileceği daha iyi bir yuva bulun. Bu konuda size destek vermekten mutlu oluruz."