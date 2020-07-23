Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı cezalandırılması gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Aksoy, "Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir" dedi.

23.07.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy sert sözlerle yanıt verdi. Aksoy, "Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir." dedi.

"FRANSA TARAFSIZLIĞINI KAYBEDİYOR"

Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Aksoy, "Fransa, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler bağlamında yaptığı her açıklama ve attığı her yanlış adımla tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını biraz daha kaybetmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Libya bağlamında ise Fransa'dan, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde uluslararası camia tarafından tanınan meşru hükümet ile 1 yıldan fazla süredir başkenti ele geçirerek meşru hükümeti devirmeye çalışan saldırgan arasında bir ayrım yapabilmesinin beklendiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMEK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

"Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Macron'un beyanlarının ülkemiz nezdinde kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye'yi yaptırım diliyle tehdit etmek kimsenin haddi değildir ve hiçbir sonucu olmayacaktır. Fransa artık kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli, sağduyulu ve rasyonel politikalar izlemelidir. Libya'da darbecileri, Suriye'de teröristleri, Doğu Akdeniz'de ise 'buranın tek sahibi benim' anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır. Zira bu politikalardan bugüne kadar bir sonuç alamadığını, bundan sonra da alamayacağını artık anlamış olmalıdır."

Aksoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığın her adımın, uluslararası hukuk temelinde, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarının savunulmasını hedeflediğinin altını çizerek "Türkiye, bu vesileyle bölgede barış, refah ve istikrarın tesisi amacıyla sürdürdüğü diyalog ve iş birliği çağrılarını tekrarlamakla birlikte, uluslararası hukuktan doğan bu haklarını korumakta tereddüt göstermeyecektir." ifadesini kullandı.

MACRON KÜSTAH TEHDİTLERDE BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades'le bir araya geldiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Macron, Türkiye'ye yönelik küstah bir tehditte bulunmuştu. Macron, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var Dünya
İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Dünya
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Politika
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek
Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde 'Hakaret ettiğini duydum' diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsız
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Bazı kanser türlerini belirtiler görülmeden tespit eden kan testi geliştirildi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
AK Parti ile muhalefet partileri arasında 'Z kuşağı' tartışması çıktı
AK Parti ile muhalefet partileri arasında "Z kuşağı" tartışması çıktı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
Emekliye 2.550 TL'ye kadar ödeme yapılıyor! İşte banka banka promosyon ücretleri
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Kurban Bayramı öncesi tescilli Sivas bıçağına yoğun talep var
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Ünal Karaman Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 23:52:21. #1.15#
title