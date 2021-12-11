Son dakika haberi... Türkiye, Sırp Entite Meclisinin olağanüstü toplantısında alınan kararlara tepki gösterdi Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Bosna Hersek sınırları içerisinde bulunan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin olağanüstü oturumunda aldığı kararlara ilişkin " Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Bosna-Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin 10 Aralık'ta aldığı kararlar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, Türkiye'nin Balkanlar'da ve özellikle Bosna Hersek'te barışın sürdürülmesi ve refahın artırılmasına yönelik çabalarda her zaman en ön saflarda yer aldığını, Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 10 Aralık'taki özel oturumunda alınan kararlarla ilgili endişeleri Bosna-Hersek'in tüm dostları gibi Türkiye'nin de paylaştığını kaydetti.

Entite Meclisinde alınan söz konusu kararların, anayasal ve hukuki çerçeve ve dolayısıyla Bosna-Hersek vatandaşlarının fazlasıyla hak ettikleri barışçı ve müreffeh gelecek için zararlı olduğunu değerlendirdiklerini belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bu durum aynı zamanda Balkanların ve Avrupa'nın tümünün barış ve istikrarı için de bir sınama teşkil etmektedir. Bosna-Hersek'in gerçek gündemi olan ekonomik kalkınma yoluna bir an evvel dönmesi için uluslararası toplumla birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu anlayışla, barışa ve refaha zarar verme sorumluluğunu taşıyacak olanları, tek taraflı eylemler yerine, anayasal ve hukuki çerçeveye riayet etmeye ve diyaloğa başvurmaya çağırıyoruz. Türkiye, Bosna-Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemeye kararlıdır."

Uluslararası toplumun tepkisini çekti

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in çağrıda bulunması üzerine, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi olağanüstü oturum kararı almıştı.

Oturumda, Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek Büyükelçilikleri ve AB delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.

AB delegasyonunun yanı sıra 5 ülkenin büyükelçiliklerince yapılan ortak açıklamada, Bosna Hersek'teki tüm liderlere, kışkırtıcı ve bölücü söylemlere son verme, karşılıklı güven inşa etme çağrısı yapılmıştı.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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