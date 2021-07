Son Dakika! Bahçeli'den AYM'nin Gergerlioğlu kararına sert tepki: Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor?

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, AYM'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "siyasi faaliyet ve ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermesine tepki gösterdi. Bahçeli, "Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor." ifadelerini kullandı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da vardı.

"NE HAKKI, NEYİN İHLALİ BU?"

Anayasa Mahkemesi'nin Gergerlioğlu hakkında "siyasi faaliyet ve ifade özgürlüğü hakkı"nın ihlal edildiğine karar vermesine tepki gösteren Bahçeli, "HDP'li vekillerin fezlekeleri neden gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Anayasa Mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesini istemektedir. Söz konusu karanlık şahsın hak ihlali olduğuna Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Terör propagandası ne zamandan beri hak ihlali oluyor? Dağdaki terörist için de hak ihlali kararı verecek midir? Ne hakkı neyin ihlali? Hainin hakkı mı oluyormuş? Kahramanın hakkı ne olacak peki?" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Gerçekten de milli sinemanın en önemli görevi Türk milletinin öz değerlerini yakalamak ve beyaz perdeden bu değerleri yansıtmaktır. Kartal Tibet milletimizin takdirini kazanmıştır. Milli hafızalara kazınan sayın Tibet son yolculuğuna uğurlanmıştır. Elbette Yeşilçam'a damga vuran sayın Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet diliyorum.

"MHP BİR DEMOKRASİ NAMUSUDUR"

Demokrasilerde her siyasi düşüncenin, her siyasal partinin büyük yada küçük bir karşılığı vardır ve olmalıdır. Her siyasal hareket üzerinde şekillendiği aynı topluma ve aynı sorunlara bakmasına rağmen çözüm yollarında ayrılmaktadır. Bu ayrılıklar siyasetin doğasında vardır. MHP Türkiye'mizin tamamında zemin bulmuş ve kök salmış, kendisine sevgisiyle bağlı bir seçmen kitlesine kavuşmuştur. Üç hilal bir sevda halini almış, ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. MHP bir demokrasi namusudur. MHP büyük bir millet eseridir. MHP, istikrarın, dik duruşun, devredilmez inancın markasıdır.

"KATARLI ÖĞRENCİLER YALANI TÜRKİYE'Yİ ZORA SOKMAK İÇİNDİR"

Riyakarlığıa yüzümüzü çevirdik, milletimizin tertemiz vicdanına ümitlerimize bağladık. Birileri gibi vicdanımız ipotekli değil. Biz Cumhur İttifakıyız. Millet İttifakı ile ayrıyız, gayrıyız. Çünkü yalancı değiliz. İnkarcı değiliz. Katarlılar sınavsız tıp fakültesinde okuyacaklar diye kara kampanyalar yürütmek Türkiye'yi zora sokmak içindir.

"SÖZ VERİYORUM, İLK KEZ CHP'YE DESTEK VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu bir videoda beni hapse atmak istiyorlar diye yakınıyor. Oysa ki fezlekelerin detaylarından hiç bahsetmiyor. Sabırlı ve sakin olmasında, hukuka saygı duymasında yarar vardır. Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, ahlaki tutarlılıktan ödün veremeyiz. Kılıçdaroğlu, mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerinin, sözlerinin kanunlarla çeliştiğini görsün. Hiç kimse hukuktan üstün değildir. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Dokunulmazlığın kaldırılmasında karar sürecini kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz.

"TBMM BAŞKANI'NI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Biz şerefli Cumhuriyet Savcılarına güveniyoruz. Bağımsız yargı zamanı geldiğinde her insana lazımdır. Hukuka deli gömleği giydirmek kimsenin harcı değildir. Ellerine şehitlerimizin kanları bulaşan, PKK'nın tasması boğazına geçen HDP'li vekillerin fezlekelerinin görüşülmesi neden gecikmektedir? Daha ne olacaktır? TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Karma Komisyonu sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum.

"MHP DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA EVET DİYECEKTİR"

Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili tezkereye MHP milletvekilleri tam kadro ile evet diyecektir. PKK'nın siyaset kolu olanlara sessiz kalamayız. Hukuk kararını versin, sonucu ne olursa olsun biz de saygılı duyalım ancak hiç kimse bölücülerin hak ihlaline maruz kaldıklarını iddia etmesin.

"AKŞENER, KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZDEN ÖZÜR DİLEMEK MECBURİYETİNDEDİR"

Terörün inancı, etnik kökeni olmaz, terörist PKK'dır. Kürt kökenli kardeşlerimizin terör örgütü ile bağı yoktur. İP'in başkanı Kürt kardeşlerimden özür dilemek mecburiyetindedir. Kürtlerle terörü özdeş görmek affı imkansız bir cinayettir."