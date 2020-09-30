Son dakika deprem: Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi
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Son dakika deprem: Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi

30.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:23
Son dakika deprem: Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre, Elazığ, Niğde ve Konya'da üst üste depremler meydana geldi. Niğde'de deprem mi oldu sorusu yanıt buldu. Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli son dakika depremleri...

Niğde, bir söre önce büyük bir depremle gündeme gelmişti. Yaşananların ardından Kandilli verilerine göre, 30 Eylül saat 07.15'de 4.2 büyüklüğünde, merkez üssü Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesi olan deprem gerçekleşti. Sonrasında Niğde Bor'da yeniden bir sarsıntı meydana geldi. İşte, ayrıntılar...

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.15'te merkez üssü Emirgazi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan bu depremden 4 dakika sonra, bölgede ikinci bir deprem meydana geldi. 7.05 kilometre derinlikte olan bu depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü de Niğde'nin Altunhisar ilçesi Keçikalesi beldesi, ikinci depremin büyüklüğünü ise 3,7, merkez üssünü de Bor ilçesine bağlı Obruk köyü olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

AFAD:

30.09.2020 08:30:14 - 1.8 - Van Tusba

30.09.2020 07:54:14 - 1.3 - Konya Emirgazi

30.09.2020 07:19:51 - 3.8 - Konya Emirgazi

30.09.2020 07:15:34 - 4.0 - Konya Emirgazi

30.09.2020 06:41:32 - 1.4 - Adiyaman Çelikhan

30.09.2020 06:33:58 - 3.8 - - - - Ege Denizi, 13.41 km.Ayion Oros (Yunanistan), 103.11 km. Gökçeada (Çanakkale)

30.09.2020 05:48:29 - 1.6 - Konya Tuzlukçu

30.09.2020 05:40:40 - 3.6 - Elazig Sivrice

30.09.2020 05:30:06 - 1.8 - - - - Akdeniz, 82.55 km. Marmaris (Mugla)

30.09.2020 05:06:51 - 1.6 - Osmaniye Kadirli

Kandilli Rasathanesi:

2020.09.30 07:54:14-.-1.6-.-KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.30 07:19:50-.-3.7 - 3.7 - OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.09.30 07:15:34-.-4.0 - 4.2 - KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.30 06:33:54-.-3.9 - 4.0 - YUNANISTAN

2020.09.30 05:48:28-.-1.8-.-TURSUNLU-TUZLUKCU (KONYA)

2020.09.30 05:40:40-.-3.7 - 3.9 - ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.30 05:30:03-.-2.0-.-AKDENIZ

2020.09.30 05:06:49-.-1.6-.-KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)

2020.09.30 04:57:35-.-2.6-.-UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2020.09.30 04:24:26-.-1.8-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.09.30 03:32:09-.-1.1-.-SELIMIYE-DOSEMEALTI (ANTALYA)

2020.09.30 03:28:14-.-2.0-.-YESILYAKA-CAYIRLI (ERZINCAN)

2020.09.30 03:14:47-.-1.0-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

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