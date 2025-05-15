Son dakika deprem nerede oldu? 15 Mayıs deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika deprem nerede oldu? 15 Mayıs deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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Son dakika deprem nerede oldu? sorusu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yaşanan sarsıntının ardından milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Başta başkent olmak üzere birçok bölgede hissedilen deprem, "15 Mayıs deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi, bu konuda en güvenilir kaynak olarak dikkat çekiyor. Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından vatandaşlar internette "AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi" üzerinden detaylara ulaşmaya çalıştı. Peki 15 Mayıs depremi kaç büyüklüğünde oldu? Merkez üssü neresi? İşte tüm detaylar…

DEPREM NEREDE OLDU?

15 Mayıs 2025 tarihinde Ankara'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, başkentte ve çevre illerde hissedildi. Saat 15:45 civarında gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Son dakika deprem nerede oldu? 15 Mayıs deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

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