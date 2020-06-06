Son dakika deprem haberleri: Malatya 5.3 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı!
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Son dakika deprem haberleri: Malatya 5.3 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı!

Kandillli Rasathanesi verilerine göre, Malatya Pütürge'de 5 Haziran Cuma günü 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.6 km derinliğinde oluşan sarsıntının ardından deprem, Malatya merkez olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İşte, son dakika depremler...

Son dakika deprem haberleri: Malatya 5.3 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı!
06.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:39

Malatya Pütürge'de yaşanan depremin büyüklüğünü Kandilli 5.3 şeklinde açıklarken, AFAD 21.06'da gerçekleşen depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu geçti. Pütürge'deki şiddetli depremin ardından bölgede artçılar sürüyor. Malatya'nın yanı sıra Elazığ ve Akdeniz'de artçı niteliğinde depremler gözleniyor.

MALATYA'DA 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Büyük Elazığ depreminden büyük ölçüde etkilenen Malatya, 5 Haziran Cuma günü saat 21.06'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.3 büyüklüğünde deprem yaşadı. Yapılan değerlendirmelere göre olumsuz herhangi bir durumla karşılaşılmayan şehirde meydana gelen deprem, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre 5 büyüklüğünde gerçekleşti. Kandilli verilerine göre Malatya Pütürge depremi ayrıntıları şöyle:

Büyüklük 5.3 (Mw)

Yer Malatya - Pütürge

Tarih 05/06/2020 - 21:06:20 (TS)

Enlem 38.2418 (K)

Boylam 38.7037(D)

Derinlik 4.6 (KM)

SON DEPREMLER

2020.06.06 09:22:04 -.-1.8-.-KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)

2020.06.06 08:36:31 -.-2.1-.-AKDENIZ

2020.06.06 08:34:32 -.-2.7-.-AKDENIZ

2020.06.06 07:06:34 -.-2.0-.-YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)

2020.06.06 06:31:39 -.-1.8-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 06:28:07 -.-2.3-.-DOLAK-AKDAGMADENI (YOZGAT)

2020.06.06 06:15:15 -.-2.8-.-BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.06.06 06:05:35 -.-3.2 - 3.1 - DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR)

2020.06.06 05:40:12 -.-1.9-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 04:51:56 -.-1.9-.-KAMISTAS-(MALATYA)

2020.06.06 04:07:43 -.-2.0-.-KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2020.06.06 04:06:38 -.-2.2-.-ACIPAYAM-(ELAZIG)

2020.06.06 03:55:33 -.-1.9-.-HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)

2020.06.06 03:38:43 -.-2.6-.-AKDENIZ

2020.06.06 03:14:32 -.-0.9-.-YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.06 02:52:30 -.-2.5-.-KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 02:49:24 -.-2.1-.-BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.06 02:45:40 -.-2.2-.-KAMISTAS-(MALATYA)

2020.06.06 02:40:37 -.-2.9-.-AKDENIZ

2020.06.06 02:06:23 -.-1.6-.-SARITAS-BASKIL (ELAZIG)

2020.06.06 01:48:01 -.-1.7-.-YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2020.06.06 01:46:10 -.-2.1-.-YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.06.06 01:04:26 -.-2.1-.-CEVIZALAN-GURPINAR (VAN)

2020.06.06 00:57:45 -.-1.2-.-YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)

2020.06.06 00:56:57 -.-1.1-.-KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.06 00:38:58 -.-2.5-.-KAMISTAS-(MALATYA)

2020.06.06 00:30:50 -.-1.9-.-BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)

2020.06.05 23:53:14 -.-2.7-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.06.05 23:47:11 -.-1.6-.-ERENLI-(MALATYA)

2020.06.05 23:11:45 -.-1.9-.-BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.05 23:02:15 -.-2.0-.-AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2020.06.05 22:56:23 -.-2.3-.-ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.06.05 22:50:44 -.-2.1-.-MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA)

2020.06.05 22:35:02 -.-2.0-.-BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.05 22:24:59 -.-2.2-.-SARIOT-KALE (MALATYA)

2020.06.05 22:22:48 -.-1.7-.-KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.05 22:07:18 -.-1.7-.-KARAALI-BASKIL (ELAZIG)

2020.06.05 22:02:58 -.-1.5-.-KARAAGAC-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:58:48 -.-1.7-.-KOZLUK-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:53:43 -.-2.1-.-CANAKCI-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:48:33 -.-2.0-.-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:44:25 -.-2.0-.-CANAKCI-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:40:58 -.-1.8-.-SARIOT-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:34:39 -.-1.4-.-KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.06.05 21:30:54 -.-1.6-.-CANAKCI-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:18:26 -.-1.7-.-BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.05 21:17:30 -.-1.9-.-YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.05 21:15:47 -.-1.7-.-UYANIK-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:14:00 -.-2.3-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)REVIZE01(2020.06.05 21:13:59)

2020.06.05 21:11:55 -.-1.1-.-DARIPINAR-KALE (MALATYA)

2020.06.05 21:06:19 -.-5.3 - CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)

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