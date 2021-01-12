Son Dakika: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından alınan bilgilere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 09:30 sıralarında meydana geldiği aktarılırken, deprem derinliğinin yerin 7,24 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz bilgi gelmedi.

KANDİLLİ DEPREMİ 3,9 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi'ni depremin büyüklüğü 3,9 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliğinin ise 1,9 km olduğu aktarıldı. Öte yandan merkez üssü ise Karateke-Honaz olarak belirtildi.

DÜN DE ANKARA SALLANMIŞTI

Öte yandan Ankara Kalecik Eskiköy'de dün gece saat 22.53'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem Ankara çevresinde de hissedilirken, bölgede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden olmuştu. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçerken, Ankara Valisi yaptığı açıklamada, "Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.