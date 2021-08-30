Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC kıyılarına ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC kıyılarına ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC kıyılarına ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sızıntıyla ilgili olarak gün içinde süratle ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da Karpaz kıyılarında gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Oktay, başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, KKTC'li yetkililerle temas halinde olunduğunu ve Türk Büyükelçiliğinin gelişmeleri an be an izlediğini aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait hava ve deniz unsurlarının denizdeki kirliliğin güncel pozisyonunu belirlemek amacıyla uçuşlar gerçekleştirmesinin planlandığını kaydeden Oktay, bu şekilde kirliliğin takip edileceğini belirtti.

Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi, bu konuda da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede Mersin, İskenderun, Botaş ve Taşucu Liman başkanlıkları bölgesinde bulunan yetkilendirilmiş acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları, deniz bariyeri, sıyırıcı, portatif depolama tankları hazır hale getirilmiş olup, bu unsurlardan 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Çevre Yönetimi Genel Müdürüyle birlikte bir heyet yarın sabah KKTC'ye gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgeye sevk edebilecekleri gemileri koordine ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi. Bu kapsamda ilgili tüm kuruluşlar seferber olmuş durumdalar ve konuyu hassas bir şekilde takip ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC kıyılarına ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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