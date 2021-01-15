Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de koronavirüs aşısı yaptırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise aşı için "Öncelik sağlık çalışanlarına verilmeli" şartını koşarak her vatandaş gibi sırasını bekleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Çin'den aldığı koronavirüs aşısına 14 günlük test sürecinin ardından acil kullanım onayı verildi. Onayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşısını olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün koronavirüs aşısı yaptırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PARTİ LİDERLERİNE SESLENDİ

Aşıdan sonra parti genel başkanlarına da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek teşkil etmek adına onları da aşı yaptırmaya davet etti.

BAHÇELİ VE AKŞENER DE AŞI YAPTIRDI

Bu davetin ardından parti liderlerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı.

"LİDERLERİN TOPLUMA ÖN AYAK OLMASI GEREKTİĞİ İNANCIYLA AŞI OLDUM"

Konuyla ilgili olarak Akşener ilk açıklamasında, "Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum" dedi.

KILIÇDAROĞLU SIRASINI BEKLEYECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da davet geldiğini söyledi fakat aşı için önceliğin sağlık çalışanlarına verilmesi gerektiğini belirtti. CHP lideri her vatandaş gibi sırasının gelmesini bekleyeceğini aktardı.

FAHRETTİN KOCA AŞI YAPTIRAN LİDERLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüs aşı yaptıran liderlere teşekkür ederek paylaşımda bulundu. Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı olmasından sonra, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"DESTEK VE KATKILARI SEBEBİYLE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bahçeli için de paylaşımda bulunan Bakan, "Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.