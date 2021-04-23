Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ni yapmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ni yapmanın kendilerine nasip olduğunu belirterek, "Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık." dedi.

Erdoğan, Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine 1000 metrekarelik Türk bayrağının çekilmesi töreninde konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, "İnanıyorum ki 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz, siz kuracaksınız. Sizin gözlerinizde ben bu pırıltıyı görüyorum. Onun için çok çalışacağız, okuyacağız ve inşallah 2053'ün Türkiye'sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Rabb'im lütfederse oradan sizi inşallah izleyeceğiz. Size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye'yi bıraktığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşanacağını dile getiren Erdoğan, bizzat kendisi takibini yaparak Çamlıca'nın, camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştuğunu anlattı.

Erdoğan, Türkiye'de bu bayraktan daha büyüğünün olmadığını, bu yükseklikte bir bayrak direğinin de bulunmadığını dile getirerek, şu anda Çamlıca'nın bununla müşerref olduğunu ve İstanbul'un bir gülümsemeyi de bu tepeden bu bayrak direği ve bayrakla sadece Türkiye'ye değil dünyaya yaptığını söyledi.

İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülke ve millet adına gurur duyduğunu belirten Erdoğan, eserlerin inşasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile mimar, mühendis ve işçileri tebrik etti.

Erdoğan, mübarek ramazan ayında bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Burada birçok mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Büyük Çamlıca Camisi'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık." diye konuştu.

"Güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı"

Kirazlıtepe ve Küplüce sakinlerine seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelirken buranın bazı sakinleriyle de görüştüm. İfadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamıyla kaldıralım. Şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye. İstiyorum ki Kirazlıtepe'ye komşu ve Küplüce... Cumadan sonra oradaki vatandaşlarımla görüştüğümde hepsi 'Başkanım ne olur bizi de aynı şekilde bu değişim dönüşüm planı içerisinde aynı duruma kavuşturun' dediler. Ben de kendilerine şunu söyledim. 'Ne olur sizde şöyle aranızda anlaşın da ne ben üzüleyim ne sizi üzeyim. Şu anda bitirilmiş olan binalar nasıl?' Hepsinin ittifakla verdikleri cevap 'Çok güzel.'. 'Onlara hangi hakkı verdiysek size de aynı hakkı verme sözünü veriyorum' dedim. Çünkü bütün bu güzelliklerin tam manasıyla neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul hakikaten dünyada nadide bir şehir ve bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı da atalım istiyorum."

Türkiye'nin en büyük bayrağı göndere çekildi

Erdoğan, milletin ve çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ederek, akşam iftar sofrasında bir araya gelerek 23 Nisan sevincini çocuklarla paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Akşamki iftara katılacak çocukların ellerini kaldırmasını ve ayağa kalkmasını isteyen Erdoğan, çocuklara sevgilerini sunduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Çocuklarla beraber butona basarak Türkiye'deki en büyük Türk bayrağını göndere çeken Erdoğan, "Yavrularımız butonlara basarak bayrağımızı kulenin tepesine inşallah tırmandırıyoruz. Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak. Kiminle? Bu yavrularımızla." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bayrağın nasıl olduğunu sordu. Beğenilerini dile getiren çocuklara Erdoğan, "1000 metrekare. Hele dalgalanmaya başladığı zaman bunun haşmetini seyredin." dedi.

Bayrağın göndere çekilmesinin ardından törende İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin en uzun bayrak direğine çekilen Türk bayrağı, İstanbul'un farklı ilçelerinden de görülebiliyor.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç