Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Rusya'nın harekatı kabul edilemez

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Toplantıda Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı. Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

"RUSYA'NIN HAREKATI KABUL EDİLEMEZ"

Toplantı sonrasında konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Rusya'nın harekatı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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