Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in bugün ilan ettiği Şuşa zaferi sonrasında "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki diğer toprakların da özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun işaretidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması da yakındır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sözlerime Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması yakındır.

"AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZDİR"

30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Kardeşim Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum.

"ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE KOLLARIMIZI DALLARIMIZI SALACAĞIZ"

AK Parti'nin kurucusu da sahibi de milletin kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Her kim ki milletten koparsa halkla arasına duvarlar örerse kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı dallarımızı salacağız. Teşkilatlarımızdaki değişimin dışlamanın değil daha çok insanımızı kucaklamanın vasıtası olarak görüyoruz. Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız. Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.

"BAY KEMAL, HABERİN VAR MI BUNLARDAN?"

Hükümetlerimiz döneminde Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasıyla tanıştırdık. Ülkemizi tüm şehirlerimiz bu hizmetlerinden istifade etmiştir. Bakın, burası çok önemli; Kocaeli'ne 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinden böyle bir şey yok. Kocaeli'ne son 18 yılda çeşitli branşlarda toplam 37 spor tesisi kazandırdık. Resmi açılışını bugün yapıyoruz. 9 millet bahçesi projesi bulunuyor. Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara eski rakamla 2 katrilyon kaynak aktardık. Kocaeli'ne son 18 yılda 18 milyar tutarında yatırım yaptık. İhtiyaç sahiplerine 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan?

"İZMİR'DEKİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI SALI GÜNÜNE KADAR BİTİRİYORUZ"

İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli, 1999 depreminden dolayı acıları en iyi bilen kentlerin başında geliyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. İnşallah bir yıl içinde oradaki çalışmalarımızı tamamlayacak ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Yıkılan ve yıkılacak durumda olan binalardan eşyalarını alamayanlara 30 biner lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira yardım yapılıyor. Esnafa 50 bin TL'ye kadar hibe desteği veriliyor. Toplam 1312 adetlik iki konteynır kent kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor, bunlar iki hafta içinde kullanıma hazır hale gelecektir. Hasar tespit çalışmalarını Salı gününe kadar bitiriyoruz.

"KONUTLAR, 2 YIL ÖDEMESİZ OLARAK HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK"

Amacımız az katlı, sağlam, konforlu binalar inşa ederek depremin yıldönümüne kalmadan İzmirli kardeşlerimizin hizmetine sunmaktır. Bedeli hiç bir yer hesabı ve maddi karşılıkla ifade edilemez. Konutlar 2 yılı ödemesiz hak sahiplerine verilecektir.

"İZMİR DEPREMİ, CHP'NİN ENKAZ ALTINDA KALDIĞI BİR DEPREMDİR"

Devlet gibi ortak bir acıyı devlete, hükümete, şahsıma karşı kullanmaya çalışanlara iki çift laf etmek istiyorum.Kendi sorumlu oldukları yerlerde İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir. İzmir'in kahir ekseriyetinde on yıllardır CHP belediyeleri yok mu? Bunların inşası ile ilgili adımlarını müsaade etmediniz mi? Ruhsatlarını siz vermediniz mi? Sulak arazilere inşa izni veren siz değil misiniz? Şimdi nasıl oluyor da kalkıp buradan iktidara fatura kesmeye kalkıyorsunuz. Bunların sorumlusu sizsiniz.

"SİZ EN İYİ BİLDİĞİNİZ İŞ OLAN PARTİ İÇİ KAVGAYLA UĞRAŞIN"

Her yerde yatay mimari diye bağıran bir Cumhurbaşkanı var ama siz dikey mimariyi tercih ettiniz. Bunun adı yüzsüzlükten öte ahlaksızlıktır. Milletimiz adına bunlara diyoruz ki ya hayır konuşun ya da susun. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayla uğraşın"