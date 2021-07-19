Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği konuşması başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap ediyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Meclisi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"SİZLERLE BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

"Sizleri Türkiye'deki kardeşleriniz adına en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde KKTC'de bulunmanın, Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin temsilcisi meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugün aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerimizin mübarek kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi isteseler de istemeseler de tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Hem Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacak hem de KKTC'ye kazandırılan eserlerin toplu açılışını yapacağız.

"BU DAVA SAHİPSİZ DEĞİL"

Bu eser yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime özellikle hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türkü'nün azmini, iradesini, hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Kıbrıs Türkü onca zorluğa rağmen Türkiye'nin güçlü desteği, meclis üyelerinin gayretiyle haklı davasındaki gayretini asla kaybetmemiştir. Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün burada bulunanlar başta olmak üzere, milletten aldığı emanetin hakkını veren tüm milletvekillerine başarılar diliyorum. Bu dava garip, hor, öksüz, sahipsiz değildir. Bu dava tarihiyle, vicdanı ile mücadelesi ile büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatan ile ana vatanın tamamıdır, şehitlerimizdir, mücahitlerimizdir.

"BU MÜCADELEYİ ADETA SÖKE SÖKE ALDIK"

Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karışında bir kahraman yatan şehitler yurdudur. Bizler burada özgürce nefes alabiliyorsak bunda en büyük pay bu toprakları şehitler yurdu yapan bu kahramanlara aittir. Bugünlere birilerinin ihsanıyla, lütfuyla değil bedel ödeyerek geldik. Gencecik evlatlarımızın fedakarlığıyla geldik. Bu mücadeleyi adeta söke söke kazandık. Haksızlık karşısında sessiz kalanlardan olmadık. Zulüm karşısında boyun bükenlerden olmadık. Hukuksuzluklara eyvallah edenlerden olmadık. Hakka inandık, halka yaslandık. Başkalarına değil kendi bileğimizin gücüne güvendik.

"HEP BİRLİKTE İSTİKBALE YÜRÜYECEĞİZ"

Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay bir lokma olarak gören Mehmetçik ve Mücahitlerimizin destansı kahramanlığı karşısında hezimete uğradılar. Kıbrıs Türkünün hürriyet mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş başta olmak üzere herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Kıbrıs davasının sancaktarlığını yapan tüm kurumların dayanışması güçlü tutması çok önemlidir. Geçmişi unutmadan bugünlerimiz için verdiğimiz zorlu mücadeleleri, dökülen şehit kanlarını aklımızdan çıkarmadan inşallah hep birlikte istikbale yürüyeceğiz.