Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

27.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:35

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle ilgili 'Terörist' ifadesinin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, geçen gün yaptığı paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmış ve 'Terörist' ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

KARİKATÜR PAYLAŞTI

Aşırı sağcı Hollanda Özgürlük Partisi lideri Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaştı. Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Wilders'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı küstah paylaşım şu şekilde:

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

NATO'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye düşmanlığını sürdüren Wilders, yeni yaptığı paylaşımda ise NATO'ya skandal bir çağrıda bulundu. Wilders, Türkiye'nin NATO'dan atılması yönünde bir paylaşıma yer verdi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders hakkında suç duyurusu

WİLDERS, TÜRKİYE'YE DEFALARCA SALDIRMIŞTI

Wilders'ın yaptığı son paylaşımlar Türkiye'ye yönelik ilk saldırılar değil. Wilders daha önce de yaptığı paylaşımda "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu

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