Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele ve yüz yüze eğitim konularının ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin konuların ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Salgın sürecinde sağlık altyapımız, sistemimiz, teşhis ve tedavi protokolleri ile takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk.

Milletimizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersizleştirme gayretinde olanlar, muarrızlarımıza malzeme sağlamayı misyon eden bir güruh her konuda olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Ülkemiz pek çok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ekonomimize tuzaklar kurulur, felaket tellallığı ile hasımlarımızın değirmenine su taşır.

"FABRİKA AÇARIZ KULP TAKARLAR, METRO AÇARIZ BURUN KIVIRIRLAR"

Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar. Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Bu anlayışının ülkemizde de bir an önce tesisini temenni ediyoruz.

Aslına bakarsanız bu hizmetlerden en çok faydalananlardır. Konya'da şehir hastanemizin açılışını yaptık. Salgın döneminde sadece İstanbul'da donatılmış 5 hastaneyi hizmete sunduk. Her türlü yapıcı tenkide saygımız vardır. Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Karşımızdakilerin de aynı anlayışa sahip olmaları şartıyla herkese kalbimiz ve kapımız açıktır.