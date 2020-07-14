Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin salgının zirve noktasını geride bıraktığını belirten Erdoğan, kısıtlamaların ise bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgını ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Temizlik, maske ve mesafenin ötesinde koronavirüs salgına karşı alınabilecek bir tedbirin bulunmadığını belirten Erdoğan, salgınla mücadelede Türkiye'nin dünyaya örnek bir başarı gösterdiği ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin salgında zirve noktasını geride bıraktığını belirterek, kısıtlamaların bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son toplantımızın ardından kabinemizin ikinci yılını doldurması vesilesiyle bugün kapsamlı bir icraat değerlendirilmesi yapacağımızı ifade etmiştik. Gündemin yoğunluğu sebebiyle bu değerlendirmeyi önümüzdeki hafta yapmayı kararlaştırdık.

"SALGINDA ZİRVE NOKTASINI GERİDE BIRAKTIK"

Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olan başarılı bir mücadele ortaya koymuştur. Milletimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemle süreci yönettik. Ne hastanelerde, ne ilaçlarda ne de güvenlik de zaafiyete ve mağduriyete meydan verdik. Hamdolsun salgının zirvesini geride bıraktık.

"BİRAZ DAHA GAYRET İLE VAKALARI SIFIRA YAKLAŞTIRMALIYIZ"

Milletimizden ricamız bu güzel tablonun sürmesi, dikkati, kuralları riayeti elden bırakmamasıdır. Baş harflerinden ilhamla tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafenin ötesinde alınabilecek tedbir yoktur. Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yöne girmiş olması sevindiricidir. Biraz daha gayret ve fedakarlıkla bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız. Süren kimi kısıtlamaları bir süre daha ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. Kısıtlamalar bir süre daha devam edecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME HERKESİ HAZIRLAMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Türkiye küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamakla alabilecek konumundadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz. Ekonomide her türlü adımı atıyoruz. Destek paketleri, teşvik ve nakti yardımlarla önümüzdeki döneme herkesi hazırlamanın gayreti içerisindeyiz.

Salgının seyriyle bunları da en kısa sürede yeniden değerlendireceğiz. Hastalığın bizi yenmesine, esir almasına izin vermedik. Sağlıkla ilgili mecburi sınırlamalar dışında hayatın akışını, ekonominin işleyişini, yatırımları, iç ve dış güvenlik operasyonları planlı bir şekilde sürdürdük.

Birkaç gün önce ülkemizin en yüksek köprüsü olan Botan çayı üzerine inşa edilen en dik köprüsünü ve güzergahındaki yolları hizmete açtık. Terör örgütünün inşa ettirmemek için on yıllardır uğraştığı bu eseri milletimize kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

"ÖZEL SEKTÖRÜN ÇARKLARINI DÖNDÜRME GAYRETİNİ TAKDİRLE İZLİYORUZ"

Önümüzde uzunca bir açılış listesi var. Bu açılışları bir kısmını bizzat yerinde bir kısmını telekonferansla gerçekleştireceğiz. Meclis kısa bir ara dışında çalışmalarına devam etti. Meclisimizin yeni yönetimini bu vesile ile tekrar tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta kabul edilen baro yönetimleriyle ilgili kanun değişiklikleriyle ülkemize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Özel sektörün çarkları döndürme gayretini takdirle izliyoruz. Tarımda, sanayide, ihracatta yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Turizm sektörümüzün de en kısa sürede beklediği çıtayı yakalayacağına inanıyorum. Suriye, Kuzey Irak ve Libya'da ortaya koyduğumuz iradenin salgın döneminde kesintisiz sürmesini sağladık. Bu faaliyetlerimizi hedeflerimize ulaşana kadar sürdüreceğiz.

"TÜRKİYE'YE HUSUMET BESLEYENLER KAYBETMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Bölgemizde etkinlik gösteren ülkelerin hepsiyle de diyalog kanallarını açık tutma, yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içerisindeyiz. Türkiye'nin dostluğunu kazanmanın değerini bilenler bu mekanizmayı etkin şekilde kullanıyorlar. Israrla husumet besleyenler ise kaybetmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği şeklinde uzattığı ele destek vermeye herkesi davet ediyorum.

Yaşadığımız dünyayı sadece belirli bir kesim değil herkes için daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir yer haline getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Adil bir yeni dünya düzeni çağrımızı tekrarlamayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye yakışan tavır ne ise bedelini göze alarak sergilemeyi, tarihin milletimize yüklediği bir sorumluluk olduğuna özellikle inanıyoruz.

"AYASOFYA KİLİSEDEN DEĞİL, MÜZEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

Son günlerde Ayasofya'nın statüsü konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Ayasofya'nın cami olarak hizmet vermeye başlaması hepimizi sevindirdi. Ayasofya kiliseden değil, müzeden camiye dönüştürdü. Bunun altını çizmek istiyorum. Tam anlamıyla bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür.

Ramazan ayı boyunca ve bayramlarda Ayasofya şehir hayatının merkezine yerleşiyor. Daha yakın tarihlerinde yaşanan sokak olaylarında 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazıldığını unutmadık. Bunları kimlerin yazdığını herhalde milletçe biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız.

"BU SALDIRI ERMENİSTAN'IN ÇAPINI AŞAR"

Bildiğiniz gibi Ermenistan ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Bu konuyla ilgili bir kaç kelam etmeden sözlerimi bitiremeyeceğim. Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi Kafkaslarda neyse yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Azerbaycan'a yapılan Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımız belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diliyorum. Bu son saldırı yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet sınırları arasında ağır silahlarla yapılmıştır. Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."