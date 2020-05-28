Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
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Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili kritik kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı, yarın İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olması sebebiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını söyledi.

Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
28.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:08

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün 9. kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KALBİMİZDE HEP UMUDU KORUDUK"

"Geride bıraktığımız Ramazan bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden tüm insanlıkla beraber aile ve dostlarımızla birlikte huzurla, sağlıkla geçirebileceğimiz nice bayramlara ulaştırmasını diliyorum. Salgın sebebiyle bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bıraktıysa da kalbimizde hep umudu koruduk.

Hepimizin de geleceğimize dün olduğundan çok daha berrak, olgun şekilde bakabildiğimiz gönül ve zihin dinginliği kazandığımızı düşünüyorum. Salgının çok büyük kıyımlara yol açtığımız ülkelerle kendimizi mukayese ettiğimizde elimizdeki nimetlere şükrettiğimizi yakından biliyorum.

Alınan tedbirler sebebiyle işine ara verdiği, geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanda yanlarında olduğunu gösterdik.

"83 MİLYONUN ORTAK BAŞARISI"

4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik. Vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve daha çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik.

Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

"VEFA GRUPLARI 6 MİLYONUN ÜZERİNDE TALEBE CEVAP VERDİ"

81 il ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından tedbirler yürütüldü. 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız, 25 milyondan fazla 20 yaş altında gençlerimizin her türlü ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakârlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Allah'ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla kayıplarımızın hepsini kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük şüphemiz yoktur.

"TÜRKİYE BİR PARLAYAN BİR YILDIZ ÖNE ÇIKIYOR"

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz ölçüde Rabbim bize kapılar açacaktır. Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Sanayi, teknoloji, ticaret, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, spor, savunma sanayinde Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor.

İnşallah 2. Dünya Savaşı sonrası hatalar tekrarlanmayacak ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız. Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir.

"TÜRKİYE, BUGÜN HASTALARIN ÜMİDİDİR"

Rabbimizin 'sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' emri ilahisine inşallah bir kez daha mazhar olacağımız bir süreci yaşıyoruz. Bir asır önce hasta adam olarak nitelenen Türkiye'nin bugün hastaların ümidi olması bir ibret vesikasıdır. Kendimize, halkımıza, devletimize güveniyoruz. Aydınlık geleceğinin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

"AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK"

Yarın İstanbul'un Ferhi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.

"27 MAYIS ÜZÜNTÜYLE HATIRLADIĞIMIZ DÖNEMLERDEN BİRİDİR"

Türkiye'nin önemli dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmını üzüntü, bir kısmını mutlulukla hatırlıyoruz. 27 Mayıs askeri darbe ve sonrası üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir. Dün açılışını yaptığımız eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada, yeni haliyle ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin adeta sembolüdür.

"27 MAYIS, DARBE VİRÜSÜNÜN İLK GİRDİĞİ TARİHTİR"

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta veya darbe girişimiyle maruz kaldık. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. Bu tür darbe ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye'nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir.

"27 MAYIS'TA BÜYÜME KESİNTİYE UĞRADI"

Türkiye hidroelektrik barajlarına, sulama barajlarına, limanlarına, havalimanlarına, ilave etti. Ülkemizin dört bir yanında şeker, çimento, hububat silosu, büyük ölçekli fabrika kuruldu. Milli geliri üç kat artan Türkiye, yeniden yapılanan küresel dünyada yeniden hak ettiği yeri almayı planlıyordu. 27 Mayıs'ta bu süreç kesintiye uğratıldı. Türkiye siyasi, ekonomik istikrarsızlık bataklığına sürüklendi.

Menderes ve arkadaşları ülkemize yaptığı hizmetlerinin bedellerini idam sehpasına yürüyerek ödemiştir. Yassıada'da kurulan düzmece mahkemelerde aylar süren mahkemeler yapıldı. Sonuçta Başbakan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilirken yüzlerce kişi uzun yıllar hapis yattı.

"MENDERES'İN ACISI HALA TAZEDİR"

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın milletimizin yüreğindeki acısı hala tazedir. Rahmetli Özal üç kahramanın mezarlarını İstanbul'a taşıyarak ilk adımı atmıştı. Biz de Türkiye'nin kara günlerine şahitlik eden Yassıada'yı istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü haline dönüştürmek istedik. TOBB ile birlikte burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline gelecek yatırımları 5 yılda tamamlayarak MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile resmen hizmete açtık.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı rahmetli Menderes ve arkadaşlarının hatırasını yaşatacak mekan haline getirdik. Burası ulusal ve uluslararası her türlü toplantıya ev sahipliği yapacak olan bir ada. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yadediyorum.

Politika Manşet

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